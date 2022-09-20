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Ольховский — об игре Карацева: много поражений в этом сезоне, которых можно было избежать

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Двукратный чемпион турниров Большого шлема Андрей Ольховский поделился мнением о будущем Аслана Карацева.
Ольховский — об игре Карацева: много поражений в этом сезоне, которых можно было избежать
  • Gettyimages.ru
  • © Alexander Scheuber

«Этот сезон не такой удачный, как прошлый, но по очкам нельзя сказать, что это провал. Много поражений в этом году, которых можно было избежать, но всё это относительно прошлого сезона. Нужно работать, времени ещё много. Поэтому не буду говорить о потенциальном завершении карьеры», — цитирует Ольховского «Спорт-Экспресс».

По его словам, главное, чтобы здоровье Карацева позволяло и дальше выступать на турнирах.

39-я ракетка мира Карацев уступил итальянцу Лоренцо Сонего со счётом 5:7, 3:6. Игра продолжалась 1 час 54 минуты.

В следующем круге итальянец сыграет с победителем пары Жиль Симон (Франция) — Давид Гоффен (Бельгия).

Призовой фонд турнира составляет €535 тыс.

Ранее первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас рассказал, что не испытывает давления из-за статуса лидера рейтинга ATP.

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