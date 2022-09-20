Форвард «Торпедо» Лебеденко: команда Федотова — одна из лучших в России

Нападающий московского «Торпедо» Игорь Лебеденко признался, что ему нравится, как играет ЦСКА.

«Атмосфера после победы над ЦСКА была крутая. Правда, я после игры ушёл на допинг-контроль и команду не сразу застал. Понимаю, что творилась радость. Давно «Торпедо» не выигрывало в Премьер-лиге у ЦСКА — это очень значимо. Команда, которую собрал Федотов, одна из лучших в России», — цитирует Лебеденко «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что армейский клуб сможет претендовать на место в тройке чемпионата России. По его словам, победа «Торпедо» над ЦСКА важна для клуба в плане психологии.

«Начали сезон очень робко, и две победы, в Кубке и РПЛ, думаю, придадут команде дух, уверенность в себе и веру, что у нас всё получится», — заключил Лебеденко.

Напомним, что в матче с ЦСКА «Торпедо» одержало первую победу в сезоне-2022/23. Игра в Москве на стадионе «Лужники» завершилась со счётом 1:0.

«Торпедо» занимает 16-ю строчку в таблице чемпионата России, набрав четыре очка. ЦСКА (20 очков) расположился на третьем месте.

Ранее президент «Торпедо» Илья Геркус высказался о победе автозаводцев в матче десятого тура чемпионата России по футболу с ЦСКА.