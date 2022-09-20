военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Форвард «Торпедо» Лебеденко: команда Федотова — одна из лучших в России

Короткая ссылка
Нападающий московского «Торпедо» Игорь Лебеденко признался, что ему нравится, как играет ЦСКА.
Форвард «Торпедо» Лебеденко: команда Федотова — одна из лучших в России
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

«Атмосфера после победы над ЦСКА была крутая. Правда, я после игры ушёл на допинг-контроль и команду не сразу застал. Понимаю, что творилась радость. Давно «Торпедо» не выигрывало в Премьер-лиге у ЦСКА — это очень значимо. Команда, которую собрал Федотов, одна из лучших в России», — цитирует Лебеденко «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что армейский клуб сможет претендовать на место в тройке чемпионата России. По его словам, победа «Торпедо» над ЦСКА важна для клуба в плане психологии.

«Начали сезон очень робко, и две победы, в Кубке и РПЛ, думаю, придадут команде дух, уверенность в себе и веру, что у нас всё получится», — заключил Лебеденко.

Напомним, что в матче с ЦСКА «Торпедо» одержало первую победу в сезоне-2022/23. Игра в Москве на стадионе «Лужники» завершилась со счётом 1:0.

«Торпедо» занимает 16-ю строчку в таблице чемпионата России, набрав четыре очка. ЦСКА (20 очков) расположился на третьем месте.

Ранее президент «Торпедо» Илья Геркус высказался о победе автозаводцев в матче десятого тура чемпионата России по футболу с ЦСКА.

 

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить