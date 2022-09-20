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Рианчо: Каррера вернёт «Ювентус» на прежние позиции

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Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо высказался о возможном назначении Массимо Карреры на пост наставника «Ювентуса».
Рианчо: Каррера вернёт «Ювентус» на прежние позиции
  • Legion-Media
  • © ZUMA Press

«Я максимально за приход Карреры в «Ювентус». В «Спартаке» он доказал, что является топ-тренером. Уверен, что Массимо вернёт старую сеньору на прежние позиции», — цитирует Рианчо Sport24.

По информации Антонелло Ангелини, бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера может возглавить «Ювентус». Помимо него, новым наставником «Ювентуса» может стать Паоло Монтеро, который сейчас возглавляет молодёжную команду туринцев.

Ранее сообщалось, что Массимилиано Аллегри после поражения «Ювентуса» возвращался к машине в окружении полицейских.

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