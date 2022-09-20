Генпродюсер «Матч ТВ»: аудитория сейчас смотрит общественно-политические каналы
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«Рейтинги у нас снизились — скрывать нечего. Падение было постепенным. Мы потеряли 25—30%, потому что аудитория сейчас больше смотрит общественно-политические каналы», — цитирует Тащина «Чемпионат».
Он добавил, что с начала сезона рейтинги стали вновь расти. Он отметил, что нужно вкладываться в российский спорт, в его маркетинг и продвижение.
Напомним, что по рекомендации МОК российский спорт изолирован от международных соревнований.
Ранее сообщалось, что Диана Дэвис и Глеб Смолкин опровергли информацию об участии в Кубке вызова в США.