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Генпродюсер «Матч ТВ»: аудитория сейчас смотрит общественно-политические каналы

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Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин рассказал о падении рейтингов из-за ситуации в мире.
Генпродюсер «Матч ТВ»: аудитория сейчас смотрит общественно-политические каналы
  • Gettyimages.ru
  • © Richard Drury

«Рейтинги у нас снизились — скрывать нечего. Падение было постепенным. Мы потеряли 25—30%, потому что аудитория сейчас больше смотрит общественно-политические каналы», — цитирует Тащина «Чемпионат».

Он добавил, что с начала сезона рейтинги стали вновь расти. Он отметил, что нужно вкладываться в российский спорт, в его маркетинг и продвижение.

Напомним, что по рекомендации МОК российский спорт изолирован от международных соревнований.

Ранее сообщалось, что Диана Дэвис и Глеб Смолкин опровергли информацию об участии в Кубке вызова в США.

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