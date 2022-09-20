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Украинский журналист назвал Де Дзерби трусом

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Украинский журналист Игорь Цыганик высказался о назначении бывшего тренера «Шахтёра» Роберто Де Дзерби на пост наставника «Брайтона».
Украинский журналист назвал Де Дзерби трусом
  • globallookpress.com
  • © Norbert Scanella/www.imago-images.de

«Я думал, что он всё-таки останется в «Шахтёре» и деньги для него — главное. Он побоялся рискнуть. Де Дзерби ещё и трус! Поэтому я не желаю успеха Де Дзерби в «Брайтоне», — сказал Цыганик в эфире на YouTube.

Напомним, что Де Дзерби покинул пост 11 июля. Его заменил хорватский специалист Игор Йовичевич.

Де Дзерби возглавил команду в мае 2021 года. Под его руководством «Шахтёр» стал обладателем Суперкубка Украины — 2021.

Ранее сообщалось, что «Шахтёр» собирается подать в суд на ФИФА из-за разрешения для иностранных игроков приостанавливать контракты с украинскими клубами.

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