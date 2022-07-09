Источник: донецкий «Шахтёр» намерен взыскать через суд с ФИФА €50 млн из-за решения по легионерам

Короткая ссылка
Донецкий «Шахтёр» собирается подать в суд на Международную федерацию футбола (ФИФА) из-за разрешения для иностранных игроков приостанавливать контракты с украинскими клубами.
Источник: донецкий «Шахтёр» намерен взыскать через суд с ФИФА €50 млн из-за решения по легионерам
  • РИА Новости

Решение ФИФА, согласно которому легионеры могут приостанавливать контракты с украинскими клубами, сильно ударило по «Шахтёру», который делал упор на иностранцах, сообщает журналист Игорь Циганик. Отмечается, что донецкая команда хочет, чтобы ФИФА компенсировала клубу около €50 млн.

«Шахтёр» считает, что если федерация защищает игроков, то должна поддерживать и клубы. Сообщается, что дело может не дойти до суда, если стороны придут к взаимному соглашению.

21 июня ФИФА продлила разрешение приостанавливать контракты с российскими и украинскими клубами для иностранных игроков и тренеров до июня 2023 года.

Ранее агент Александр Маньяков прокомментировал ситуацию с отъездом иностранных футболистов из РПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить