Источник: донецкий «Шахтёр» намерен взыскать через суд с ФИФА €50 млн из-за решения по легионерам

Донецкий «Шахтёр» собирается подать в суд на Международную федерацию футбола (ФИФА) из-за разрешения для иностранных игроков приостанавливать контракты с украинскими клубами.

Решение ФИФА, согласно которому легионеры могут приостанавливать контракты с украинскими клубами, сильно ударило по «Шахтёру», который делал упор на иностранцах, сообщает журналист Игорь Циганик. Отмечается, что донецкая команда хочет, чтобы ФИФА компенсировала клубу около €50 млн.

«Шахтёр» считает, что если федерация защищает игроков, то должна поддерживать и клубы. Сообщается, что дело может не дойти до суда, если стороны придут к взаимному соглашению.

21 июня ФИФА продлила разрешение приостанавливать контракты с российскими и украинскими клубами для иностранных игроков и тренеров до июня 2023 года.

Ранее агент Александр Маньяков прокомментировал ситуацию с отъездом иностранных футболистов из РПЛ.