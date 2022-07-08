Агент Маньяков считает, что ситуация с легионерами в РПЛ будет только усугубляться

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Агент Александр Маньяков прокомментировал ситуацию с отъездом иностранных футболистов из Российской премьер-лиги (РПЛ).
Агент Маньяков считает, что ситуация с легионерами в РПЛ будет только усугубляться
  • © РИА Новости / Кирилл Каллиников

«Теперь рассчитывать на долгосрочные контракты с иностранцами бессмысленно. И я думаю, что ситуация с каждым месяцем будет только усугубляться. Более или менее спокойно себя могут чувствовать только те клубы, которые реально переплачивают легионерам и дают личные условия выше рынка», — приводит слова Маньякова «Чемпионат».

Он также отметил, что «северная надбавка» существовала и раньше, однако теперь её нужно увеличивать в два или три раза, чтобы завлечь топ-игроков в Россию. Однако, по его мнению, команды не готовы пойти на такой шаг.

21 июня ФИФА продлила разрешение приостанавливать контракты с российскими клубами для иностранных игроков и тренеров до июня 2023 года.

Ранее тренер санкт-петербургского «Зенита» Вильям де Оливейра рассказал о ситуации с иностранными футболистами в команде.

 

 

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