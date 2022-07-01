Оливейра: в «Зените» надеются на сохранение всех легионеров в клубе

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Тренер петербургского «Зенита» Вильям де Оливейра рассказал о ситуации с иностранными футболистами в команде.
Оливейра: в «Зените» надеются на сохранение всех легионеров в клубе
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«Мы работаем над тем, чтобы все остались и команда стала сильнее. Слухи про отъезд Вильмара Барриоса? Ничего не знаю про это. Он здесь. Мы на него рассчитываем», — цитирует тренера «Спорт-Экспресс».

Он выразил надежду, что после ухода бразильского форварда Юри Алберто в аренду в «Коринтианс» «Зенит» больше никто не покинет.

Напомним, что Международная федерация футбола 21 июня разрешила иностранным футболистам приостанавливать контракты до 30 июня 2023 года.

Ранее Антон Зиньковский рассказал, чего ждёт от матча за Суперкубок с «Зенитом».





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