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Отец Сазонова: в «Зените» нет команды Первой лиги, но есть деньги на дорогих футболистов

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Андрей Сазонов, отец защитника «Динамо» Сабы Сазонова, рассказал, почему его сын не задержался в «Зените».
Отец Сазонова: в «Зените» нет команды Первой лиги, но есть деньги на дорогих футболистов
  • Gettyimages.ru
  • © Mike Kireev/NurPhoto

«Если бы у них была команда в Первой лиге, то из «Зенита-2» Саба мог бы перейти туда, а затем и дорасти до основы. Такой команды нет, но есть деньги, чтобы покупать дорогих футболистов», — цитирует отца футболиста Sport24.

Он отметил, что отсутствие клуба в Первой лиге — это не хорошо и не плохо, это факт. Он добавил, что из-за этого в «Зените» образуется пропасть между Второй лигой и РПЛ.

Напомним, что Сазонов является воспитанником «Зенита». Игрок провёл только один матч за основную команду клуба.

Ранее Андрей Сазонов рассказал, что Саба мог перейти в «Эспаньол», но отказался от предложения из-за договорённости с «Динамо».

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