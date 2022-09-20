Озбилиз: в России я столкнулся с культурным шоком

Бывший полузащитник «Спартака» Араз Озбилиз рассказал, что был удивлён жизнью в России.

«Когда приземлился в старом аэропорту Краснодара, оглянулся и подумал, что, возможно, ошибся с выбором! Для меня всё было очень непривычно. Я столкнулся с культурным шоком», — цитирует Озбилиза Metaratings.

Он добавил, что жил и вырос в Нидерландах, поэтому был удивлён жизнью в России. По словам игрока, он адаптировался через месяц после приезда, когда забил гол в ворота «Динамо».

Напомним, что Озбилиз выступал за «Кубань» с 2012 по 2013 год, откуда перебрался в «Спартак». Он защищал цвета московского клуба до 2016 года.

Ранее Араз Озбилиз рассказал, что Федун запомнился ему добрым и скромным человеком.