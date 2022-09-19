Озбилиз рассказал, что Федун запомнился ему добрым и скромным человеком

Бывший полузащитник «Спартака» Араз Озбилиз поделился мнением о бывшем владельце московской команды Леониде Федуне.

«Федун — очень серьёзный, спокойный и скромный человек. Федун много сделал для «Спартака». Когда результата не было в тяжёлые годы, он всё равно был с командой. Плохого ничего не могу сказать, Федун запомнился добрым человеком», — приводит слова Озбилиза Metaratings.ru.

22 августа Федун покинул должность президента московского клуба. Компания «ЛУКОЙЛ» сообщила, что приобрела 100% акций АО «Футбольный клуб «Спартак-Москва» и стадиона «Открытие Банк Арена». За время его управления клуб становился чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Ранее сообщалось, что капитан «Спартака» Георгий Джикия рассказал о Федуне.