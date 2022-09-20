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The Times: АПЛ хочет реформировать Кубок Англии и Кубок лиги

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Футбольные клубы Английской премьер-лиги (АПЛ) рассматривают возможность проведения реформ Кубка страны и Кубка лиги.

Изменения заключаются в отказе от проведения повторных матчей в третьем и четвёртом раундах, что необходимо будет согласовать с Футбольной ассоциацией Англии (FA), сообщает The Times.

Отмечается, что реформа Кубка лиги затронет выступающие в еврокубках клубы, которые либо смогут не принимать в нём участие, либо им будет разрешено выставлять составы из футболистов младше 21 года.

Возможность изменения будет обсуждаться на собрании акционеров АПЛ 21 сентября, и если все вопросы будут согласованы, то реформа вступит в силу не раньше сезона-2024/25.

Ранее 15-летний игрок «Арсенала» Итан Нванери стал самым молодым футболистом в истории АПЛ.

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