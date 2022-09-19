Федотов: Карасёв отлично отработал матч, на нытьё от «Динамо» не нужно обращать внимания

Российский арбитр Игорь Федотов поделился мнением о работе судьи Сергея Карасёва в матче десятого тура чемпионата России по футболу между «Динамо» и «Зенитом».

«Карасёв отлично отработал матч повышенной сложности. На нытьё от «Динамо» не нужно обращать внимания. Что касается карточки Захаряну, тот тут всё по делу — Сергей поставил его на место: нечего кидаться так на арбитров», — цитирует Федотова «Чемпионат».

Игра в Москве завершилась со счётом 2:0 в пользу команды Сергея Семака.

«Динамо» во втором тайме осталось в меньшинстве. С поля был удалён Роберто Фернандес (66-я), который получил вторую жёлтую карточку.

«Зенит» (26 очков) лидирует в чемпионате России. «Динамо» (16) располагается на шестой позиции.

Ранее глава департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев высказался о работе бригады арбитров во главе с Карасёвым в матче между «Динамо» и «Зенитом».