Карпин — о втором месте «Ростова» в РПЛ: я не ожидал и до сих пор в шоке

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин заявил, что не ожидал таких высоких результатов от своей команды на старте Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2022/23.

«Конечно, я не ожидал и до сих пор в шоке, можно сказать. Всё то, чего команда добивается, чудом назвать, наверное, будет перебором, но неожиданно, классно и приятно», — сказал Карпин в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу».

«Ростов» (22 очка) поднялся на второе место в таблице чемпионата России, обогнав ЦСКА (20). «Зенит» (26) расположился на первой строчке, а столичный «Спартак» занимает пятое место (19).

В матче 11-го тура подопечные Карпина сыграют в гостях с «Зенитом» в 16:30 по мск.

Ранее бывший главный тренер «Ростова» Юрий Сёмин заявил, что команда закономерно занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России после десяти туров.