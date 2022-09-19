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Карпин — о втором месте «Ростова» в РПЛ: я не ожидал и до сих пор в шоке

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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин заявил, что не ожидал таких высоких результатов от своей команды на старте Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2022/23.
Карпин — о втором месте «Ростова» в РПЛ: я не ожидал и до сих пор в шоке
  • РИА Новости

«Конечно, я не ожидал и до сих пор в шоке, можно сказать. Всё то, чего команда добивается, чудом назвать, наверное, будет перебором, но неожиданно, классно и приятно», — сказал Карпин в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу».

«Ростов» (22 очка) поднялся на второе место в таблице чемпионата России, обогнав ЦСКА (20). «Зенит» (26) расположился на первой строчке, а столичный «Спартак» занимает пятое место (19).

В матче 11-го тура подопечные Карпина сыграют в гостях с «Зенитом» в 16:30 по мск.

Ранее бывший главный тренер «Ростова» Юрий Сёмин заявил, что команда закономерно занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России после десяти туров.

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