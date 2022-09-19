«Зенит» отправил в РФС письма по поводу оформления паспортов России Малкомом и Клаудиньо

В «Зените» прокомментировали желание бразильских футболистов команды Малкома и Клаудиньо получить российское гражданство.

«Малком и Клаудиньо действительно захотели получить российское гражданство, это их личная инициатива. Они попросили клуб проконсультировать их в данном вопросе, и мы, со своей стороны, отправили соответствующие письма о намерениях наших игроков в РФС и Минспорта», — цитирует пресс-службу сине-бело-голубых «Спорт-Экспресс».

Малком перешёл в команду с берегов Невы из «Барселоны» за €40 млн в 2019 году. Бразилец также выступал за французский «Бордо» и бразильский «Коринтианс». В сезоне-2022/23 футболист провёл десять матчей во всех турнирах, забил шесть мячей и отдал пять результативных передач.

Клаудиньо присоединился к санкт-петербургскому клубу прошлым летом: на его счету 37 матчей, 11 мячей и восемь результативных передач.

Ранее бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарёв прокомментировал новость о том, что Малком и Клаудиньо планируют получить российское гражданство.