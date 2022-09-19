Пономарёв не понимает, зачем Малкому и Клаудиньо российское гражданство

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарёв прокомментировал новость о том, что футболисты «Зенита» Малком и Клаудиньо планируют получить российское гражданство.

«Если хотят, пусть делают. Это неплохо. А зачем оно им нужно-то? Мы всё равно не принимаем участия в международных турнирах. Нас отстранили отовсюду. Мне кажется, что это неправда. Фейк какой-то. Если бы они могли выступить за Россию на чемпионате мира или Европы, игра стоила бы свеч, а так — нет, конечно. Никакого резона нет, глупость», — сказал Пономарёв в интервью RT.

Ранее бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин отреагировал на новость о том, что Малком и Клаудиньо планируют получить российское гражданство.