Булыкин — о возможной смене гражданства Малкомом и Клаудиньо: у нас постоянно его кто-то меняет

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин отреагировал на новость о том, что игроки «Зенита» Малком и Клаудиньо планируют получить российское гражданство.

«У нас постоянно кто-то меняет гражданство. Были и Гилерме, и Ари. Теперь будут эти бразильцы. Почему нет? Если они хотят, могут и это позволяет российское законодательство. Если не смогут играть за сборную России, возможно, есть какие-то другие моменты, для чего именно это делается. Они таким образом ничего не нарушают», — сказал Булыкин в интервью RT.

Ранее Булыкин высказался о матче десятого тура РПЛ между «Спартаком» и «Локомотивом».