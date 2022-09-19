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Булыкин — о возможной смене гражданства Малкомом и Клаудиньо: у нас постоянно его кто-то меняет

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Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин отреагировал на новость о том, что игроки «Зенита» Малком и Клаудиньо планируют получить российское гражданство.
Булыкин — о возможной смене гражданства Малкомом и Клаудиньо: у нас постоянно его кто-то меняет
  • AP

«У нас постоянно кто-то меняет гражданство. Были и Гилерме, и Ари. Теперь будут эти бразильцы. Почему нет? Если они хотят, могут и это позволяет российское законодательство. Если не смогут играть за сборную России, возможно, есть какие-то другие моменты, для чего именно это делается. Они таким образом ничего не нарушают», — сказал Булыкин в интервью RT.

Ранее Булыкин высказался о матче десятого тура РПЛ между «Спартаком» и «Локомотивом».

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