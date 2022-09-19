Агент Лунёва: голкипер вернётся к полным занятиям с командой уже на следующей неделе

Футбольный агент Антон Смирнов, представляющий интересы российского вратаря «Байера» Андрея Лунёва, ответил на вопрос о восстановлении спортсмена.

«Сейчас у него всё хорошо. Лунёв уже делает удары по мячу и максимально готовится к тренировкам в общей группе. Как мы и планировали, Андрей вернется к полным занятиям с командой уже на следующей неделе», — цитирует Смирнова Sport24.

30-летний голкипер получил травму сухожилия правого бедра в матче с «Аугсбургом», который прошёл 13 августа.

Лунёв подписал соглашение с немецким клубом летом 2021 года. Всего за «Байер» он провёл два матча.

Ранее бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарёв прокомментировал травму Игоря Дивеева, которую защитник армейцев получил в матче десятого тура чемпионата России с «Торпедо».