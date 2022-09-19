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Смородская: самое правильное, что может сделать «Локомотив» — убрать Циннбауэра и Цорна

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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала результаты железнодорожников после десяти туров чемпионата России.
Смородская: самое правильное, что может сделать «Локомотив» — убрать Циннбауэра и Цорна
  • РИА Новости

«Самое правильное, что может сделать «Локомотив» в перерыве на матчи сборных — убрать Циннбауэра и Цорна. Куда они ведут команду, я не понимаю. Им уже все говорят, что нужно срочно что-то менять, но эти слова никак не влияют на решение боссов «Локомотива», — цитирует Смородскую «РБ Спорт».

Она также подчеркнула, что в «Локомотиве» ужасная ситуация и клуб просто так не сможет выкарабкаться. По её словам, после увольнения спортивного директора и главного тренера, железнодорожникам нужно составить новую стратегию развития.

«Локомотив» в матче десятого тура чемпионата России уступил «Спартаку» (0:1). Единственный мяч забил форвард красно-белых Александр Соболев.

Железнодорожники (12 очков) располагаются на 12-й строчке. «Спартак» (19 очков) занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.

Ранее бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал положение клуба в турнирной таблице РПЛ.

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