Мостовой — о дебюте в Медиалиге: попали в историю медиафутбола

Главный наставник Fight Nights и экс-футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал дебютную победу в тренерской карьере.

«Эмоции положительные, потому что новые ощущения для меня как для профессионального футболиста. Даже после карьеры продолжал где-то играть, но здесь новое, потому что рад за ребят. Первая игра — первая победа. Хотим или нет, но попали в историю медиафутбола», — цитирует Мостового «Чемпионат».

Fight Nights нанёс поражение в матче Медийной футбольной лиги «Рубину».

Игра завершилась со счётом 1:0 в пользу команды Александра Мостового. Для бывшего полузащитника московского «Спартака» это первая победа в тренерской карьере. Ранее он не возглавлял футбольные клубы.

Ранее Мостовой высказался о предстоящем матче российской национальной команды с Киргизией.