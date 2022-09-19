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Мостовой — о дебюте в Медиалиге: попали в историю медиафутбола

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Главный наставник Fight Nights и экс-футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал дебютную победу в тренерской карьере.
Мостовой — о дебюте в Медиалиге: попали в историю медиафутбола
  • РИА Новости

«Эмоции положительные, потому что новые ощущения для меня как для профессионального футболиста. Даже после карьеры продолжал где-то играть, но здесь новое, потому что рад за ребят. Первая игра — первая победа. Хотим или нет, но попали в историю медиафутбола», — цитирует Мостового «Чемпионат».

Fight Nights нанёс поражение в матче Медийной футбольной лиги «Рубину».

Игра завершилась со счётом 1:0 в пользу команды Александра Мостового. Для бывшего полузащитника московского «Спартака» это первая победа в тренерской карьере. Ранее он не возглавлял футбольные клубы.

Ранее Мостовой высказался о предстоящем матче российской национальной команды с Киргизией.

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