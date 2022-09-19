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Мостовой: матч с Киргизией — очень долгожданный

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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о предстоящем матче российской национальной команды с Киргизией.
Мостовой: матч с Киргизией — очень долгожданный
  • РИА Новости

«Если в Киргизии какие-то действия, то нашей сборной не стоит ехать. Звоночек неприятный. А почему киргизы не могут сюда приехать? Интрига существует. Наши с киргизами — это очень долгожданный матч», — цитирует Мостового «Чемпионат».

Сборная России 24 сентября проведёт товарищеский матч с командой Киргизии. Встреча пройдёт в Бишкеке на стадионе имени Долона Омурзакова. Начало — в 17:00 мск.

С 19 по 22 сентября команда Карпина будет тренироваться в Новогорске.

Ранее главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин высказался о предстоящем товарищеском матче с командой Киргизии.

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