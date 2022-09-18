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Карпин признался, что не следит за событиями в Киргизии

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Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин высказался о предстоящем товарищеском матче с командой Киргизии.
Карпин признался, что не следит за событиями в Киргизии
  • РИА Новости

«Слежу ли за Киргизией? Нечего следить за ней следить. Никакой обеспокоенности нет. Скажут поехать — значит поедем. Не скажут — не поедем. Возможны ли изменения в составе сборной? Всё может быть», — цитирует Карпина «Матч ТВ».

Сборная России 24 сентября проведёт товарищеский матч с командой Киргизии. Встреча пройдёт в Бишкеке на стадионе имени Д. Омурзакова. Начало в 17:00 мск.

С 19 по 22 сентября команда Карпина будет тренироваться в Новогорске.

Ранее молодёжная сборная России объявила состав на сентябрьский сбор.




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