Карпин признался, что не следит за событиями в Киргизии

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин высказался о предстоящем товарищеском матче с командой Киргизии.

«Слежу ли за Киргизией? Нечего следить за ней следить. Никакой обеспокоенности нет. Скажут поехать — значит поедем. Не скажут — не поедем. Возможны ли изменения в составе сборной? Всё может быть», — цитирует Карпина «Матч ТВ».

Сборная России 24 сентября проведёт товарищеский матч с командой Киргизии. Встреча пройдёт в Бишкеке на стадионе имени Д. Омурзакова. Начало в 17:00 мск.

С 19 по 22 сентября команда Карпина будет тренироваться в Новогорске.

Ранее молодёжная сборная России объявила состав на сентябрьский сбор.







