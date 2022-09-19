Джорджевич: думал о возвращении в Россию, даже когда уехал в Данию

Нападающий «Сочи» Лука Джорджевич рассказал о ходе переговоров с клубом, а также признался, что хотел вернуться в Россию.

«Вариант с «Сочи» появился неделю назад. Мы это время разговаривали, два дня назад я приехал сюда, прошёл медосмотр и сегодня подписал контракт. Так что всё прошло довольно быстро. Конечно, рад вернуться в Россию. Летом я часто думал об этом, даже когда уехал в Данию», — приводит слова Джорджевича «РБ Спорт».

Он также подчеркнул, что были мысли попробовать себя в европейском чемпионате, но потом захотелось вернуться в Россию. По его словам, в России он хорошо себя чувствует.

В 2019 году Джорджевич перешёл в «Локомотив» из «Зенита», однако не сумел закрепиться там из-за травмы. 8 июня 2021 года московский клуб объявил о расторжении контракта с футболистом. 5 сентября того же года он подписал контракт с датским «Вайле», из которого ушёл в 2022 году.

В сезоне-2021/22 форвард провёл 27 матчей во всех турнирах, забил семь мячей и отдал две результативные передачи.

Нападающий будет выступать за сочинский клуб под 11-м номером.

Ранее гендиректор «Сочи» Дмитрий Рубашко объяснил, почему клуб подписал контракт с Джорджевичем.