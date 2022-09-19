В Киргизии уверены, что матч со сборной России состоится

Пресс-атташе Киргизской федерации футбола Жыпара Исраилова выразила уверенность, что товарищеский матч со сборной России состоится.

«Уверенность в проведении матча есть. С безопасностью в Бишкеке всё хорошо», — цитирует Исраилову Sport24.

Сборная России 24 сентября проведёт товарищеский матч с командой Киргизии. Встреча пройдёт в Бишкеке на стадионе имени Долона Омурзакова. Начало — в 17:00 мск.

С 19 по 22 сентября команда Карпина будет тренироваться в Новогорске.

Ранее бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о предстоящем матче российской национальной команды с Киргизией.