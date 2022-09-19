Mundo Deportivo: «Барселона» интересуется игроком «Реала» Асенсио

Полузащитник мадридского «Реала» Марко Асенсио может продолжить карьеру в «Барселоне».

Каталонский клуб следит за футболистом, у которого идёт последний год по контракту с «Реалом», сообщает Mundo Deportivo.

Уточняется, что у агента хавбека Жорже Мендеша хорошие отношения с руководством «Барселоны».

26-летний испанский полузащитник является воспитанником «Мальорки». Он выступал за «Эспаньол», а позже присоединился к «Реалу» в 2016 году. Асенсио провёл за испанский клуб 239 матчей во всех турнирах, забил 50 мячей и отдал 24 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» готов сделать новую попытку подписать хавбека «Реала» Федерико Вальверде летом 2023 года.