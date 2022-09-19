Футболист «Торпедо» Караев: надеюсь, «Лужники» будут приносить нам только радость

Форвард «Торпедо» Давид Караев высказался о первом матче команды в «Лужниках» в матче десятого тура чемпионата России с ЦСКА.

«Наверное, в матче с ЦСКА на нас повлияли «Лужники». Приятно было играть в своём втором доме. «Лужники» — родной стадион для «Торпедо», давно тут команда не проводила свои матчи. Поэтому надеюсь, что «Лужники» будут приносить нам только радость», — цитирует Караева «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что на матче «Торпедо» — ЦСКА была хорошая атмосфера. По его словам, футболисты чувствовали поддержку болельщиков.

Встреча на стадионе «Лужники» завершилась со счётом 1:0 в пользу чёрно-белых. Забитым мячом отличился Шапич. «Торпедо» одержал первую победу в нынешнем сезоне РПЛ.

«Торпедо» занимает 16-ю строчку в таблице чемпионата России, набрав четыре очка. ЦСКА (20) расположился на третьем месте.

Ранее бывший вратарь «Торпедо» Илья Абаев поделился мнением о победе автозаводцев над ЦСКА в матче десятого тура чемпионата России.