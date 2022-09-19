военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Футболист «Торпедо» Караев: надеюсь, «Лужники» будут приносить нам только радость

Короткая ссылка
Форвард «Торпедо» Давид Караев высказался о первом матче команды в «Лужниках» в матче десятого тура чемпионата России с ЦСКА.
Футболист «Торпедо» Караев: надеюсь, «Лужники» будут приносить нам только радость
  • РИА Новости

«Наверное, в матче с ЦСКА на нас повлияли «Лужники». Приятно было играть в своём втором доме. «Лужники» — родной стадион для «Торпедо», давно тут команда не проводила свои матчи. Поэтому надеюсь, что «Лужники» будут приносить нам только радость», — цитирует Караева «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что на матче «Торпедо» — ЦСКА была хорошая атмосфера. По его словам, футболисты чувствовали поддержку болельщиков.

Встреча на стадионе «Лужники» завершилась со счётом 1:0 в пользу чёрно-белых. Забитым мячом отличился Шапич. «Торпедо» одержал первую победу в нынешнем сезоне РПЛ.

«Торпедо» занимает 16-ю строчку в таблице чемпионата России, набрав четыре очка. ЦСКА (20) расположился на третьем месте.

Ранее бывший вратарь «Торпедо» Илья Абаев поделился мнением о победе автозаводцев над ЦСКА в матче десятого тура чемпионата России.

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить