Абаев — о победе «Торпедо» над ЦСКА: для уверенности эта победа была необходима

Бывший вратарь «Торпедо» Илья Абаев поделился мнением о победе автозаводцев над ЦСКА в матче десятого тура чемпионата России.

«Для уверенности эта победа была необходима. Будем надеяться, что теперь результаты у «Торпедо» улучшатся. Положительная динамика уже видна: победа в Кубке и успех в чемпионате. Мне кажется, что сейчас «Торпедо» намного интереснее стало выглядеть», — приводит слова Абаева Betonmobile.ru.

Встреча на стадионе «Лужники» завершилась со счётом 1:0 в пользу чёрно-белых. Забитым мячом отличился Шапич. Столичный клуб одержал первую победу в нынешнем сезоне РПЛ.

«Торпедо» занимает 16-ю строчку в таблице чемпионата России, набрав четыре очка. ЦСКА (20) расположился на третьем месте.

Ранее бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарёв прокомментировал поражение московской команды от «Торпедо» в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).