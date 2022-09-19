Пономарёв — о поражении ЦСКА от «Торпедо»: армейцы вышли расхлябанные

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарёв прокомментировал поражение московской команды от «Торпедо» в матче десятого тура Российской премьер-лиги (0:1).

«Больше всего в туре удивил результат ЦСКА в матче с «Торпедо», которое занимает последнее место в турнирной таблице. Сыграли безобразно. Куда это годится? Очевидно, и Федотов не смог собрать ребят. С такими командами очень сложно бороться, в первую очередь психологически настроиться. Нужно себе говорить, что играем не с «Факелом», а с «Зенитом» или сборной Бразилии. А так армейцы вышли расхлябанные, а во время игры уже не настроишься. Даже в перерыве бесполезно что-то говорить. Если бы забили один мяч, то тогда, конечно, всё было бы по-другому. Но в итоге пропустили ненужный гол», — сказал Пономарёв в интервью RT.

Ранее Пономарёв прокомментировал травму Игоря Дивеева, которую защитник ЦСКА получил в матче десятого тура чемпионата России с «Торпедо».