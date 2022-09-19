Коган назвал бредом информацию о переходе фигуристов Дэвис и Смолкина в сборную США

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган прокомментировал информацию, что танцевальный дуэт Диана Дэвис — Глеб Смолкин стал представителем Ассоциации фигурного катания США (USFSA).

«Бред какой-то! Они не могут быть американскими фигуристами, они наши фигуристы. Они члены нашей сборной, естественно, никаких запросов в ФФККР о переходе спортсменов не может быть», — цитирует Когана РИА Новости.

В минувшем сезоне пара завоевала серебряные медали чемпионата России и попала в состав национальной команды на Олимпийские игры в Пекине. На Играх-2022 дуэт занял 14-е место.

Дэвис и Смолкин тренируются в США. В межсезонье Тутберидзе дважды летала в Штаты, чтобы навестить дочь. СМИ сообщали, что фигуристы поженились в марте 2022 года.

Ранее сообщалось, что Дэвис и Смолкин примут участие в отборе в сборную США по фигурному катанию.