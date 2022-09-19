Коган назвал бредом информацию о переходе фигуристов Дэвис и Смолкина в сборную США
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«Бред какой-то! Они не могут быть американскими фигуристами, они наши фигуристы. Они члены нашей сборной, естественно, никаких запросов в ФФККР о переходе спортсменов не может быть», — цитирует Когана РИА Новости.
В минувшем сезоне пара завоевала серебряные медали чемпионата России и попала в состав национальной команды на Олимпийские игры в Пекине. На Играх-2022 дуэт занял 14-е место.
Дэвис и Смолкин тренируются в США. В межсезонье Тутберидзе дважды летала в Штаты, чтобы навестить дочь. СМИ сообщали, что фигуристы поженились в марте 2022 года.
Ранее сообщалось, что Дэвис и Смолкин примут участие в отборе в сборную США по фигурному катанию.