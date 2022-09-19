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Стипиди — о возможном назначении Эшуорта в «Спартак»: тащим к себе всякий сброд

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Футбольный функционер Павел Стипиди прокомментировал возможное назначение Пола Эшуорта на должность спортивного директора столичного «Спартака».
Стипиди — о возможном назначении Эшуорта в «Спартак»: тащим к себе всякий сброд
  • Gettyimages.ru

«Они уничтожают всё русское там, а мы тащим оттуда к себе всякий сброд — из болота бегемота, что называется. Если Эшуорта привезут в «Спартак», они очередной раз вступят в лужу. А потом опять будут что-то рассказывать и искать виновных», — приводит слова Стипиди «Евро-Футбол».

Он также заявил, что в Москве и в Петербурге миллион специалистов на место спортивного директора.

По сообщениям СМИ, английский функционер Пол Эшуорт станет спортивным директором «Спартака». Прилёт специалиста в столицу ожидается 20—21 сентября. Эшуорт в 2005 году занимал пост спортивного директора «Ростова».

Ранее генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков сообщил, когда планируется назначить нового спортивного директора.

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