Агент Мевли: вероятно, Миха останется в сборной на один матч, чтобы присоединиться к «Спартаку»

Андрей Степанов, агент защитника «Спартака» Михи Мевли, рассказал, что игрок может вернуться в клуб из расположения сборной Словении раньше времени.

«Есть вероятность, что он останется только на один матч, чтобы быстрее присоединиться к «Спартаку». Пока нет подтверждённой информации, но я думаю, что это было бы хорошим выходом как для самого Михи, так и для клуба», — приводит слова Степанова «РБ Спорт».

Он также заявил, что вызов Мевли в сборную говорит о том, что его трансфер в «Спартак» не стал проблемой. По словам Степанова, защитник является одним из старожилов сборной Словении и пользуется огромным авторитетом.

Мевля подписал контракт со «Спартаком» на один год. В сезоне-2021/22 32-летний футболист принял участие в 16 матчах «Аланьяспора», но не отметился голевыми действиями.

Ранее Мевля оценил свою физическую форму в дебютном матче за столичную команду.