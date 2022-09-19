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Агент Мевли: вероятно, Миха останется в сборной на один матч, чтобы присоединиться к «Спартаку»

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Андрей Степанов, агент защитника «Спартака» Михи Мевли, рассказал, что игрок может вернуться в клуб из расположения сборной Словении раньше времени.
Агент Мевли: вероятно, Миха останется в сборной на один матч, чтобы присоединиться к «Спартаку»
  • Gettyimages.ru

«Есть вероятность, что он останется только на один матч, чтобы быстрее присоединиться к «Спартаку». Пока нет подтверждённой информации, но я думаю, что это было бы хорошим выходом как для самого Михи, так и для клуба», — приводит слова Степанова «РБ Спорт».

Он также заявил, что вызов Мевли в сборную говорит о том, что его трансфер в «Спартак» не стал проблемой. По словам Степанова, защитник является одним из старожилов сборной Словении и пользуется огромным авторитетом.

Мевля подписал контракт со «Спартаком» на один год. В сезоне-2021/22 32-летний футболист принял участие в 16 матчах «Аланьяспора», но не отметился голевыми действиями.

Ранее Мевля оценил свою физическую форму в дебютном матче за столичную команду.

 

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