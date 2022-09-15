Мевля: пока не достиг лучшей физической формы

Словенский защитник московского «Спартака» Миха Мевля оценил свою физическую форму в дебютном матче за столичную команду.

«Ещё пока нет того, что я хочу, но уже на подходе к приемлемой форме», — цитирует Мевлю «Матч ТВ».

«Спартак» объявил о подписании Мевли 8 сентября. Ранее словенец выступал за петербургский «Зенит», «Ростов» и «Сочи».

Игра на стадионе «Открытие Арена» завершилась со счётом 3:0 в пользу красно-белых.

Мячи забили Павел Мелёшин, Квинси Промес, Александр Соболев. Мевля вышел в стартовом составе и провел на поле 85 минут.

«Спартак» (шесть очков) занимает первое место в группе В. «Крылья» (ноль) располагаются на четвёртом месте.

Ранее Квинси Промес сравнялся с Андреем Тихоновым по количеству голов за «Спартак».