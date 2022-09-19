военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Сэндхаген: Ядонг бьёт намного тяжелее, чем Ян

Короткая ссылка
Четвёртый номер рейтинга Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Кори Сэндхаген считает, что китаец Сонг Ядонг мог бы войти в топ-5 рейтинга организации.
Сэндхаген: Ядонг бьёт намного тяжелее, чем Ян
  • Gettyimages.ru

«Сонг — крутой боец. По правде говоря, он бьёт намного тяжелее, чем Ян. Он был жёстким. Я одержал победу над действительно крутым парнем, который хоть и опустился в рейтинге, но легко мог бы попасть в топ-5», — цитирует Сэндхагена ESPN.

Сэндхаген одержал победу техническим нокаутом над Ядонгом. Врач после четвёртого раунда не разрешил продолжить поединок китайскому бойцу из-за большой сечки над левым глазом.

Таким образом, американец одержал 15-ю победу в MMA при четырёх поражениях. Для китайца проигрыш стал пятым при 16 удачных поединках.

Напомним, действующим чемпионом UFC в легчайшей весовой категории является Алджэмейн Стерлинг.

Ян 10 апреля потерпел поражение от Стерлинга. Россиянин проиграл третий раз в карьере при 16 победах.

Ранее сообщалось, что бывший чемпион UFC в полулёгком весе Жозе Альдо принял решение о завершении карьеры.

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить