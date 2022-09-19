Сэндхаген: Ядонг бьёт намного тяжелее, чем Ян

Четвёртый номер рейтинга Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Кори Сэндхаген считает, что китаец Сонг Ядонг мог бы войти в топ-5 рейтинга организации.

«Сонг — крутой боец. По правде говоря, он бьёт намного тяжелее, чем Ян. Он был жёстким. Я одержал победу над действительно крутым парнем, который хоть и опустился в рейтинге, но легко мог бы попасть в топ-5», — цитирует Сэндхагена ESPN.

Сэндхаген одержал победу техническим нокаутом над Ядонгом. Врач после четвёртого раунда не разрешил продолжить поединок китайскому бойцу из-за большой сечки над левым глазом.

Таким образом, американец одержал 15-ю победу в MMA при четырёх поражениях. Для китайца проигрыш стал пятым при 16 удачных поединках.

Напомним, действующим чемпионом UFC в легчайшей весовой категории является Алджэмейн Стерлинг.

Ян 10 апреля потерпел поражение от Стерлинга. Россиянин проиграл третий раз в карьере при 16 победах.

Ранее сообщалось, что бывший чемпион UFC в полулёгком весе Жозе Альдо принял решение о завершении карьеры.