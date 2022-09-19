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MMA Fighting: бывший чемпион UFC Альдо завершил карьеру

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Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полулёгком весе Жозе Альдо принял решение о завершении карьеры.

36-летний бразилец достиг соглашения с UFC о досрочном расторжении контракта, согласно которому он должен был провести ещё один бой, сообщает MMA Fighting.

Боец начал карьеру в MMA в 2004 году, а в UFC — в 2011, будучи чемпионом полулёгкого веса. За последующие три года он провёл семь защит титула, что является рекордом UFC по сей день. На его счету 31 победа при восьми поражениях.

Ранее российский боец смешанного стиля Расул Мирзаев поделился мнением о возобновлении карьеры бывшим чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым.

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