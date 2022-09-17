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Мирзаев считает, что Нурмагомедов скучает по UFC

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Российский боец смешанного стиля Расул Мирзаев поделился мнением о возобновлении карьеры бывшим чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым.
Мирзаев считает, что Нурмагомедов скучает по UFC
  • Gettyimages.ru

«У него нет желания продолжать, потому что, может быть, он уже имеет всё, чего хотел, к чему шёл. Он по-любому, я уверен, скучает по этой работе. Потому что у него целая команда. И он ведёт её, тренирует. Внутри заложен этот аппетит. Его не остановить. Рано или поздно он проснётся. И дальше как Емельяненко. Он же имеет всё, но все равно хочет выступать, стремится к этому», — приводит слова Мирзаева Sport24.

Напомним, что Нурмагомедов в 29 боях одержал 29 побед. 33-летний российский боец завершил спортивную карьеру в октябре 2020 года в статусе чемпиона мира UFC. Хабибу принадлежит промоушен по смешанным единоборствам Eagle FC.

Ранее бывший пилот «Формулы-1» Никита Мазепин рассказал, что является поклонником Нурмагомедова.

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