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Мазепин: мечтаю, чтобы Нурмагомедов вернулся в спорт и одержал победу

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Бывший пилот «Формулы-1» Никита Мазепин рассказал, что является поклонником бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
Мазепин: мечтаю, чтобы Нурмагомедов вернулся в спорт и одержал победу
  • Gettyimages.ru
  • © Jeff Bottari

«Я большой поклонник Хабиба Нурмагомедова, мы знакомы с ним. Так что мечтаю, чтобы он вернулся в спорт и одержал победу», — цитирует Мазепина «Матч ТВ».

Напомним, что Нурмагомедов в 29 боях одержал 29 побед. 33-летний российский боец завершил спортивную карьеру в октябре 2020 года в статусе чемпиона мира UFC. Хабибу принадлежит промоушен по смешанным единоборствам Eagle FC.

Ранее Нурмагомедов сделал заявление по поводу возобновления карьеры бойца.

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