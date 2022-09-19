Сторожук — об отстранении Кордобы: Джон очень расстроен

Главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук прокомментировал ситуацию вокруг нападающего команды Джона Кордобы.

«Ситуация с Кордобой? Честно, не хотел бы об этом говорить. Момент очень неприятный, конечно. Джон очень расстроен из-за этого. Мягко говоря, поступили некрасиво. Не хочу дальше развивать эту ситуацию», — цитирует Сторожука «РБ Спорт».

В первом тайме матча «Краснодар» — ЦСКА главный судья встречи Сергей Иванов назначил три пенальти в ворота краснодарской команды. В перерыве Кордоба грубо оскорбил арбитров встречи.

Матч девятого тура РПЛ завершился со счётом 4:1 в пользу армейского клуба.

Кордоба получил двухматчевую дисквалификацию.

Ранее на телеканале «Матч ТВ» отреагировали на бойкот «Краснодара» из-за дисквалификации Кордобы.