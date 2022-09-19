Защитник Даса: очень много людей болеет за «Динамо», я это почувствовал

Защитник «Динамо» Эли Даса назвал московский клуб одним из самых популярных в России.

«Могу ли сказать, что «Динамо» — самый популярный клуб в России? Один из таких. Очень много людей за нас болеет, я это почувствовал. В клубе всё на высшем уровне», — цитирует Дасу Sport24.

Футболист подписал контракт со столичным клубом в летнее трансферное окно на два года с опцией продления ещё на один.

29-летний израильтянин выступал за «Маккаби» и «Витесс». С 2019 года он защищал цвета нидерландского клуба, за который провёл 90 матчей во всех турнирах, забил один мяч и отдал 20 результативных передач.

Ранее Даса высказался о решении Союза европейских футбольных ассоциаций наложить санкции на российские команды.