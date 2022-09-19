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Пономарёв — о Захаряне: из него делают гения, но это ещё сырой мальчик

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Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарёв поделился мнением о полузащитнике «Динамо» Арсене Захаряне.
Пономарёв — о Захаряне: из него делают гения, но это ещё сырой мальчик
  • РИА Новости

«Зенит» хорошо провёл матч с «Динамо». На бело-голубых возлагали надежды, что в этом сезоне заиграет молодёжь. Но она пока ещё сырая. Из того же Захаряна делают гения, но это ещё тоже совсем сырой мальчик. Я даже не знаю, играл бы он у нас в команде в 60-е, ставили бы его... Мне кажется, вряд ли. Ему ещё нужно расти года три-четыре, чтобы возмужать. Отечественных звёздочек пока больше не видно. В Питере играют в основном иностранцы. Там всего несколько россиян в основе», — сказал Пономарёв в интервью RT.

Ранее Пономарёв прокомментировал новость о том, что футболисты «Зенита» Малком и Клаудиньо планируют получить российское гражданство.

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