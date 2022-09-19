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Полузащитник «Краснодара» Черников прооперирован в Германии

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Главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук сообщил, что хавбек команды Александр Черников прооперирован в Германии, и рассказал о сроках восстановления футболиста.
Полузащитник «Краснодара» Черников прооперирован в Германии
  • Gettyimages.ru

«Сроки восстановления покажет его состояние. Александра уже прооперировали в Германии. Точное время возвращения будет известно позже. Спешить в этой ситуации не хотелось бы. Но, насколько мне известно, он будет полноценно работать с командой уже после Нового года. То есть вернётся в состав ко второй части сезона», — приводит слова Сторожука Metaratings.ru.

В нынешнем сезоне полузащитник провёл за «Краснодар» семь матчей и не отметился результативными действиями.

После десяти туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» занимает четвёртую строчку, набрав 20 очков.

Ранее сообщалось, что у Черникова подозрение на разрыв связок голеностопа, которое он получил в матче восьмого тура РПЛ с «Сочи».

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