«РБ Спорт»: у хавбека «Краснодара» Черникова подозрение на разрыв связок голеностопа

У полузащитника «Краснодара» Александра Черникова подозрение на разрыв связок голеностопа, которое он получил в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Сочи» (2:1).

5 сентября футболисту сделают повторную МРТ, чтобы подтвердить диагноз, сообщает «РБ Спорт». Отмечается, что с большой долей вероятности Черников будет прооперирован в Германии.

В нынешнем сезоне полузащитник провёл за «Краснодар» семь матчей и не отметился результативными действиями.

Краснодарский клуб набрал 17 очков и вышел на вторую строчку в таблице чемпионата России, обогнав московский «Спартак» (16). «Сочи» (13) занимает шестую строчку.

Ранее главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук сообщил, что Черников получил травму и попал в больницу после матча восьмого тура чемпионата России по футболу с «Сочи».