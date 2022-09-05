«РБ Спорт»: у хавбека «Краснодара» Черникова подозрение на разрыв связок голеностопа
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5 сентября футболисту сделают повторную МРТ, чтобы подтвердить диагноз, сообщает «РБ Спорт». Отмечается, что с большой долей вероятности Черников будет прооперирован в Германии.
В нынешнем сезоне полузащитник провёл за «Краснодар» семь матчей и не отметился результативными действиями.
Краснодарский клуб набрал 17 очков и вышел на вторую строчку в таблице чемпионата России, обогнав московский «Спартак» (16). «Сочи» (13) занимает шестую строчку.
Ранее главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук сообщил, что Черников получил травму и попал в больницу после матча восьмого тура чемпионата России по футболу с «Сочи».