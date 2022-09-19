Агент Джорджевича заявил, что футболист может подписать контракт с «Сочи»

Игорь Глушевич, агент бывшего нападающего датского «Вайле» Луки Джорджевича, сообщил, что форвард может продолжить карьеру в «Сочи».

«Есть реальный шанс, что Луку подпишет «Сочи». Сегодня может быть объявлено об этом официально», — приводит слова Глушевича «РБ Спорт».

В 2019 году Джорджевич перешёл в «Локомотив» из «Зенита», однако не сумел закрепиться там из-за травмы. 8 июня 2021 года московский клуб объявил о расторжении контракта с футболистом. 5 сентября того же года он подписал контракт с датским «Вайле», из которого ушёл в 2022 году.

В сезоне-2021/22 форвард провёл 27 матчей во всех турнирах, забил семь мячей и отдал две результативные передачи.

Ранее Глушевич, агент Джорджевича, заявил, что не понимает отсутствие интереса российских клубов к своему клиенту.