Агент Джорджевича: к нападающему нет реального интереса из России
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«Это безумие! Из России нет реального интереса к Луке, я бы так сказал. И я этого вообще не понимаю», — цитирует Глушевича «РБ Спорт».
В 2019 году Джорджевич перешёл в «Локомотив» из «Зенита», однако не сумел закрепиться там из-за травмы. 8 июня 2021 года московский клуб объявил о расторжении контракта с футболистом. 5 сентября того же года он подписал контракт с датским «Вайле», из которого ушёл в 2022 году.
В сезоне-2021/22 форвард провёл 27 матчей во всех турнирах, забил семь мячей и отдал две результативные передачи.
Ранее спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев прокомментировал информацию о том, что клуб может пополнить Джорджевич.