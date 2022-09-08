Агент Джорджевича: к нападающему нет реального интереса из России

Игорь Глушевич, агент бывшего нападающего датского «Вайле» Луки Джорджевича, завил, что не понимает отсутствие интереса российских клубов к своему клиенту.

«Это безумие! Из России нет реального интереса к Луке, я бы так сказал. И я этого вообще не понимаю», — цитирует Глушевича «РБ Спорт».

В 2019 году Джорджевич перешёл в «Локомотив» из «Зенита», однако не сумел закрепиться там из-за травмы. 8 июня 2021 года московский клуб объявил о расторжении контракта с футболистом. 5 сентября того же года он подписал контракт с датским «Вайле», из которого ушёл в 2022 году.

В сезоне-2021/22 форвард провёл 27 матчей во всех турнирах, забил семь мячей и отдал две результативные передачи.

Ранее спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев прокомментировал информацию о том, что клуб может пополнить Джорджевич.