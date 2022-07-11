В «Оренбурге» заявили, что нападающий Джорджевич не интересен клубу
«Нет, нам этот футболист не интересен. Нам предлагали его услуги, но мы отказались. Мы взяли Гурциева, игроков в атаку больше не рассматриваем», — цитирует Андреева «РБ-Спорт».
В 2019 году Джорджевич перешёл в «Локомотив» из «Зенита», однако не сумел закрепиться там из-за травмы. 8 июня 2021 года московский клуб объявил о расторжении контракта с футболистом. 5 сентября того же года он подписал контракт с датским «Вайле».
В сезоне-2021/22 форвард провёл 27 матчей во всех турнирах, забил семь мячей и отдал две результативные передачи.
Ранее «Оренбург» объявил о переходе парагвайского нападающего Акосты.