В «Оренбурге» заявили, что нападающий Джорджевич не интересен клубу

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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев прокомментировал информацию о том, что клуб может пополнить черногорский нападающий Лука Джорджевич.

«Нет, нам этот футболист не интересен. Нам предлагали его услуги, но мы отказались. Мы взяли Гурциева, игроков в атаку больше не рассматриваем», — цитирует Андреева «РБ-Спорт».

В 2019 году Джорджевич перешёл в «Локомотив» из «Зенита», однако не сумел закрепиться там из-за травмы. 8 июня 2021 года московский клуб объявил о расторжении контракта с футболистом. 5 сентября того же года он подписал контракт с датским «Вайле».

В сезоне-2021/22 форвард провёл 27 матчей во всех турнирах, забил семь мячей и отдал две результативные передачи.

Ранее «Оренбург» объявил о переходе парагвайского нападающего Акосты.

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