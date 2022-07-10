ФК «Оренбург» объявил о переходе парагвайского нападающего Акосты

Парагвайский нападающий Диего Акоста продолжит карьеру в «Оренбурге».

Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

В сезоне-2021/22 футболист выступал за КАМАЗ и принял участие в 11 матчах во всех турнирах, но не отметился результативными действиями.

«Оренбург» занял третье место в ФНЛ и в рамках стыковых матчей за право играть в РПЛ встретился с «Уфой». Общий счёт матчей — 4-3 в пользу оренбургской команды. Таким образом, клуб вернулся в высшую лигу спустя два года.

Ранее президент «Оренбурга» Василий Еремякин рассказал о переговорах с аргентинским полузащитником Габриэлем Флорентином.