В «Оренбурге» близки к подписанию аргентинского хавбека Флорентина

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин рассказал о переговорах с аргентинским полузащитником Габриэлем Флорентином.

«Мы работаем над этим трансфером. Переговоры проходят достаточно успешно. Мы близки к подписанию. Как только это случится, мы объявим в официальных источниках», — приводит слова Еремякина «Спорт-Экспресс».

23-летний спортсмен выступает за «Архентинос Хуниорс». Его контракт с аргентинской командой рассчитан до конца 2024 года.

В сезоне-2021/22 Флорентин провёл за команду 20 матчей, в которых забил один мяч и отдал четыре результативные передачи.

«Оренбург» занял третье место в ФНЛ и в рамках стыковых матчей за право играть в РПЛ встретился с «Уфой». Общий счёт матчей — 4–3 в пользу оренбургской команды. Таким образом, клуб вернулся в высшую лигу спустя два года.

Ранее сообщалось, что хавбек национальной команды Коста-Рики Джимми Марин Вильчес перешёл в «Оренбург».