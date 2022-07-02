Полузащитник сборной Коста-Рики Марин Вильчес подписал контракт с «Оренбургом»

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Хавбек национальной команды Коста-Рики Джимми Марин Вильчес перешёл в «Оренбург».
Полузащитник сборной Коста-Рики Марин Вильчес подписал контракт с «Оренбургом»
  • AP

Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

24-летний футболист перешёл в «Оренбург» из коста-риканского «Депортиво Саприсса», за который провёл 98 матчей, забил 23 мяча и отдал 21 голевую передачу.

«Оренбург» занял третье место в ФНЛ и в рамках стыковых матчей за право играть в РПЛ встретился с «Уфой». Общий счёт матчей — 4-3 в пользу оренбургской команды. Таким образом, клуб вернулся в высшую лигу спустя два года.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Спартака» Степан Оганесян перешёл в «Оренбург» на правах аренды.

 

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