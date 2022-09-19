Мельникова — о шансах россиян на участие в ОИ-2024: вроде двигаемся в положительную сторону

Олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова поделилась мнением о шансах российских спортсменов на участие в Олимпийских играх — 2024 в Париже.

«Мы очень надеемся на любой допуск на Олимпиаду, потому что нам не в первый раз выступать без флага и гимна. Надеемся на какие-то положительные подвижки. Мы ждём до конца года. Ведутся разговоры, что вроде бы в какую-то положительную сторону мы двигаемся. Надежда на поездку в Париж есть, не зря же мы сейчас тренируемся», — приводит слова Мельниковой Metaratings.ru.

Международный олимпийский комитет рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.

Ранее министр спорта России Олег Матыцин высказался о возможном участии национальной сборной в Олимпиаде-2024.