Мельникова — о шансах россиян на участие в ОИ-2024: вроде двигаемся в положительную сторону
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«Мы очень надеемся на любой допуск на Олимпиаду, потому что нам не в первый раз выступать без флага и гимна. Надеемся на какие-то положительные подвижки. Мы ждём до конца года. Ведутся разговоры, что вроде бы в какую-то положительную сторону мы двигаемся. Надежда на поездку в Париж есть, не зря же мы сейчас тренируемся», — приводит слова Мельниковой Metaratings.ru.
Международный олимпийский комитет рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.
Ранее министр спорта России Олег Матыцин высказался о возможном участии национальной сборной в Олимпиаде-2024.