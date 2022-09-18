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Керк — о поражении от «Спартака»: это ужасно, я не люблю проигрывать

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Нападающий «Локомотива» Джирано Керк поделился эмоциями от поражения команды в матче десятого тура чемпионата России по футболу со «Спартаком».
Керк — о поражении от «Спартака»: это ужасно, я не люблю проигрывать
  • РИА Новости

«Мы проиграли, потому что потеряли концентрацию в одном моменте, а потом мы пропустили. Тяжёлая ситуация для нас всех, всё случается, у нас новая тактика. Это ужасно, я не люблю проигрывать», — приводит слова Керка Sport24.

Игра на стадионе «Открытие Арена» завершилась со счётом 1:0 в пользу команды Гильермо Абаскаля. Соболев отличился на 35-й минуте с передачи Данила Пруцева.

«Спартак» (19 очков) занимает пятое место в турнирной таблице. «Локомотив» (12 очков) располагается на 12-й строчке.

Ранее главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал результат московского дерби с «Локомотивом».

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