Абаскаль: надо было забивать больше мячей «Локомотиву»
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«Жаль, что не реализовали все моменты — надо было забивать больше в первом тайме, и тогда матч можно было закрыть уже досрочно. Нам надо повышать реализацию. Матч прошёл по нашему начальному плану», — цитирует Абаскаля «Матч ТВ».
Вместе с тем он поблагодарил футболистов за отношение и подход к игре с «Локо».
«Неделя началась сложно, нам надо было обрести уверенность, дать понять каждому игроку, что все мы вместе. Важно, что вернулись травмированные игроки», — добавил испанский специалист.
Игра на стадионе «Открытие Арена» завершилась со счётом 1:0 в пользу команды Абаскаля. Победный мяч забил Александр Соболев (35-я минута).
«Спартак» (19 очков) занимает пятое место в турнирной таблице. «Локомотив» (12) располагается на 12-й строчке.
Ранее сообщалось, что Соболев пропустит матч с «Пари НН» из-за четвёртого предупреждения в сезоне.