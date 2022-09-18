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Абаскаль: надо было забивать больше мячей «Локомотиву»

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Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал результат московского дерби с «Локомотивом» в рамках десятого тура чемпионата России по футболу.
Абаскаль: надо было забивать больше мячей «Локомотиву»
  • Gettyimages.ru

«Жаль, что не реализовали все моменты — надо было забивать больше в первом тайме, и тогда матч можно было закрыть уже досрочно. Нам надо повышать реализацию. Матч прошёл по нашему начальному плану», — цитирует Абаскаля «Матч ТВ».

Вместе с тем он поблагодарил футболистов за отношение и подход к игре с «Локо».

«Неделя началась сложно, нам надо было обрести уверенность, дать понять каждому игроку, что все мы вместе. Важно, что вернулись травмированные игроки», — добавил испанский специалист.

Игра на стадионе «Открытие Арена» завершилась со счётом 1:0 в пользу команды Абаскаля. Победный мяч забил Александр Соболев (35-я минута).

«Спартак» (19 очков) занимает пятое место в турнирной таблице. «Локомотив» (12) располагается на 12-й строчке.

Ранее сообщалось, что Соболев пропустит матч с «Пари НН» из-за четвёртого предупреждения в сезоне.



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